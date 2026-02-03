СК показал фото автомата, который был у школьника в Уфе

Фото: Cледком Башкирии

Школьник, который напал на школу в Уфе, был вооружен пластиковым страйкбольным автоматом. СК по Башкирии показал его фотографию.

В уфимской гимназии № 16 девятиклассник устроил нападение: выстрелил из травматического пистолета в учителя и трех одноклассников, взорвал петарду. Никто не пострадал, нападавший задержан.