Общество⁠,
В Москве школьник принес на урок игрушечный пистолет и целился в учащихся

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ученик московской школы № 2000 пришел в учебное заведение с игрушечным пистолетом, рассказала «Москве онлайн» директор школы Марина Акатова.

По ее словам, речь идет о шестикласснике. Пистолет он показал учителю, после чего в школу были вызваны родители подростка. Информация об инциденте направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

По данным «Москвы онлайн», школьник начал целиться в одноклассников. Издание со ссылкой на родителей учащихся уточняет, что ученик ранее регулярно срывал уроки и конфликтовал со сверстниками. Мать подростка утверждает, что его травят в школе, однако одноклассники это отрицают.

В пресс-службу Главном управлении МВД по Москве РБК сообщили, что информация об инциденте ведомству не поступала. РБК направил запрос в столичный Департамент образования.

В Нижнекамске ученик в лицее напал с ножом на уборщицу
Общество
Фото:Руслан Яроцкий / URA.ru / Global Look Press

Утром 3 февраля ученик девятого класса гимназии № 16, вооруженный страйкбольным автоматом, напал на учителя и трех своих одноклассников. Он выстрелил в них несколько раз во время одного из уроков, а также взорвал петарду. В результате происшествия никто не пострадал. Школьника задержали.

Следователи возбудили уголовные дела, в том числе о халатности (ст. 293 УК).

