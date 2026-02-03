 Перейти к основному контенту
0

MWM сообщил о значительном прогрессе по сделке с Су-57 с Индией

Истребитель Су-57
Истребитель Су-57 (Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС )

Индия отказалась от сделки с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) ради возможности получить более совершенный Су-57, сообщает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет истребитель совершил 29 января 2010 года. Многоцелевой истребитель Су-57, разработанный компанией «Сухой», способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели, преодолевая системы ПВО противника.

Переговоры по производству Су-57 в Индии достигли значительного прогресса, что, по данным издания, подтвердили российские и индийские источники. В рамках производства планируется выпустить более 220 истребителей поколения 4+. Су-35, в свою очередь, предлагался как альтернатива среднему истребителю МиГ-35. Контракт по его производству мог стать крупнейшим в истории.

Трамп ответил на вопрос о поставках Турции истребителей F-35
Политика
Фото:Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images

Самолет Су-57 считается более рентабельным, несмотря на его значительную стоимость. Российская Объединенная авиастроительная корпорация может предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к технологиям Су-57.

Экспорт Су-57 из России начался еще в конце 2025 года. Тогда Россия выполнила первые в истории поставки истребителей иностранному заказчику. Самолеты уже приступили к боевому дежурству, однако ранее не уточнялось, кому именно их продали.

