Мэр Уфы прибыл в гимназию, в которой девятиклассник устроил стрельбу

Фото: ratmirmavliev / Telegram

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в гимназию № 16, где девятиклассник открыл стрельбу из пневматического автомата.

«По инциденту в гимназии № 16 все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно», — написал Мавлиев в своем телеграм-канале.

Ранее в МВД Башкортостана сообщили, что школьник пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Подростка задержали.

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что при нападении девятиклассника на школу в Уфе никто не пострадал. Об отсутствии жертв в результате инцидента также заявил глава республики Радий Хабиров.