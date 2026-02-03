Мэр Уфы прибыл в гимназию, в которой девятиклассник устроил стрельбу
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в гимназию № 16, где девятиклассник открыл стрельбу из пневматического автомата.
«По инциденту в гимназии № 16 все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно», — написал Мавлиев в своем телеграм-канале.
Ранее в МВД Башкортостана сообщили, что школьник пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Подростка задержали.
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что при нападении девятиклассника на школу в Уфе никто не пострадал. Об отсутствии жертв в результате инцидента также заявил глава республики Радий Хабиров.
