Власти Башкирии опровергли информацию о пострадавших при нападении в Уфе
При нападении девятиклассника на школу в Уфе никто не пострадал, сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев в телеграм-канале.
Об отсутствии жертв в результате инцидента также заявил глава республики Радий Хабиров.
Утром 3 февраля ученик девятого класса ворвался в здание уфимской гимназии № 16. Он открыл огонь по учащимся школы из страйкбольного автомата. Источник РЕН ТВ сообщил об одном раненом, собеседник «Уфы онлайн» — о трех.
В МВД по региону РБК рассказали, что сообщение о происшествии поступило силовикам около 11:00 по местному времени (09:00 мск). По предварительной информации, школьник во время урока несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
