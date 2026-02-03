Власти Башкирии опровергли информацию о пострадавших при нападении в Уфе

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

При нападении девятиклассника на школу в Уфе никто не пострадал, сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев в телеграм-канале.

Об отсутствии жертв в результате инцидента также заявил глава республики Радий Хабиров.

Утром 3 февраля ученик девятого класса ворвался в здание уфимской гимназии № 16. Он открыл огонь по учащимся школы из страйкбольного автомата. Источник РЕН ТВ сообщил об одном раненом, собеседник « Уфы онлайн » — о трех.

В МВД по региону РБК рассказали, что сообщение о происшествии поступило силовикам около 11:00 по местному времени (09:00 мск). По предварительной информации, школьник во время урока несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

