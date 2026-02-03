Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, похитившей более 1 млрд руб.

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД приостановили деятельность организованной группы лиц, действовавшей в разных регионах и похитившей более 1 млрд руб. на реабилитационных выплатах. Об этом сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, передает ТАСС.

Группа изготавливала поддельные документы о самостоятельной покупке людьми с ограниченными возможностями технических средств реабилитации. Впоследствии эта информация передавалась в отделения Социального фонда для получения компенсаций. Сумма ущерба может превышать 1 млрд руб.

По аналогичным преступлениям сотрудники правоохранительных органов возбудили 19 уголовных дел. Их возбудили в Москве и Тюменской области. Курносенко добавил, что такие преступления создают сложности в обеспечении граждан средствами реабилитации в условиях военной операции.

По версии следствия, группа занималась похищением денег у самих участников военной операции. Так, Следственный комитет арестовал 38 участников группировки, которая забирала деньги у военных в Шереметьево. Группировка появилась в 2022 году, ее основателем стал житель Москвы Владимир Бардин.

Они предлагали военным услуги такси по завышенным ценам. Изначально называли адекватную стоимость поездки (1–2 тыс. руб.), а затем она увеличивалась до 40–122 тыс. руб. При отказе платить, считает следствие, жертвам угрожали физической расправой.

Также в группировке состояли женщины. Они представлялись военным людьми в тяжелом материальном положении и выманивали у них крупные денежные переводы. Если потерпевшие отказывались платить, в дело вступали другие участники группы, которые грабили военных и вымогали у них средства.