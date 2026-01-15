 Перейти к основному контенту
Бастрыкин рассказал об аресте 38 человек по делу о хищениях у военных

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Следственный комитет России арестовал 38 участников преступной группировки, которая похищала деньги у участников военной операции в Шереметьево. Еще двое членов сообщества находятся в розыске. Об этом председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал ТАСС.

По его словам, группу в 2022 году создал житель Москвы Владимир Бардин. Основной схемой мошенничества было предложение услуг такси по завышенным ценам. Как указано в материалах дела, изначально называлась адекватная сумма (1–2 тыс. руб.), но по окончании поездки она увеличивалась в десятки раз — до 40–122 тыс. руб. При отказе оплатить жертвам угрожали физической расправой, считают следователи.

В деле о хищении средств у военных появились новые потерпевшие
Общество
Алексей Кабочкин

Сообщницы, представляясь женщинами в тяжелом материальном положении, вводили солдат в заблуждение и выманивали у них крупные денежные переводы. Если потерпевшие отказывались платить добровольно, в дело вступали другие члены группировки, которые совершали грабежи и вымогательства. В сообщество также входили сотрудники органов полиции, которые помогали таксистам находить жертв, считает следствие.

Ксения Потрошилина
мошенники Шереметьево хищение
