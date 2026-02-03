 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
В ЕС создадут платформу для обмена оборонными данными без участия США

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Институты Евросоюза стремятся создать платформу для обмена данными об обороне без участия США. Об этом свидетельствует новая презентация Европейского оборонного агентства, с которой ознакомилось Euractiv.

Инициатива получила название «Европейское пространство данных искусственного интеллекта для обороны». Она направлена на то, чтобы позволить странам Евросоюза обмениваться конфиденциальными данными. Создание сервиса запланировано к 2030 году.

Ранее страны Евросоюза выбирали поставщиков на основе своих предпочтений, а общей безопасной платформы не существовало. Обеспечение защиты важных оборонных данных обусловлено растущей зависимостью стран Европы от США.

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Политика
Фото:Reuters

Также комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что странам необходимо создать новое облако для хранения данных. Проекты создания облака и платформы взаимосвязаны, однако могут функционировать независимо друг от друга. Их включили в число ключевых областей для инвестиций.

Европейское оборонное агентство заключило контракт с объединением из трех компаний, включающим в себя французский Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии, французской Cloud Data Engine и европейской Sopra Steria. Согласно плану, внедрение платформы в повседневную деятельность оборонных ведомств и армии планируется к 2029-2030 годам.

Еще одним новшеством в ноябре 2025 года стал Центр устойчивости демократии для противодействия «дезинформации». Согласно проекту, центр объединит экспертные ресурсы ЕС и стран-кандидатов на вступление в блок для борьбы с иностранными манипуляциями. Эта инициатива вошла в «щит демократии», который в 2024 году анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

