Евросоюз запланировал создать центр борьбы с «дезинформацией из России»

The Guardian: ЕС задумал создать центр борьбы с дезинформацией из России

Еврокомиссия планирует создать Центр устойчивости демократии для противодействия «дезинформации» со стороны России и других стран, сообщает The Guardian. Согласно проекту, центр объединит экспертные ресурсы ЕС и стран — кандидатов на вступление в блок для борьбы с иностранными информационными манипуляциями.

Инициатива стала ключевым элементом «щита демократии», анонсированного председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее предвыборной кампании перед выборами в Европарламент 2024 года. В проекте документа, который должен быть опубликован 12 ноября, подчеркивается: «Россия эскалирует гибридные атаки, ведя битву за влияние против Европы. Распространяя лживые нарративы, включая манипуляции историческими фактами, они пытаются подорвать доверие к демократическим системам».

В дипломатической службе ЕС зафиксировали десятки случаев дезинформации, включая кампанию Doppelganger перед выборами в Европарламент, когда клоны авторитетных медиа распространяли антизападные нарративы. На сайтах-двойниках таких изданий, как Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio, публиковались фейковые статьи, дискредитирующие политиков.

Центр станет платформой для обмена информацией и ранними предупреждениями между институтами ЕС и государствами-членами, а также для повышения осведомленности граждан о манипуляциях. Участие в его работе будет добровольным для стран ЕС и кандидатов с возможным подключением «единомышленников», включая Великобританию.

Другие элементы «щита демократии» предусматривают создание независимой сети фактчекеров для защиты от дезинформации во время выборов и кризисов, а также добровольной сети интернет-инфлюенсеров для популяризации стандартов ЕС в области демократии и цифрового пространства.

Российские власти обвиняли в дезинформации западные страны. «До сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов, называли повстанцами», — заявил в октябре президент Владимир Путин. По его мнению, информация подавалась западными СМИ таким образом, чтобы вызвать у мира сочувствие к «мерзавцам и детоубийцам».

