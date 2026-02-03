За ночь над Россией сбили 10 беспилотников

Фото: Минобороны России

Силы ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников самолетного типа над территорией России за ночь 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — по три — сбили над Белгородской и Орловской областями. Еще два беспилотника перехватили над Калужской областью. По одному аппарату уничтожили над Курской и Ростовской областями.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в регионе дрон перехватили над Каменским районом. Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что в регионе дроны-камикадзе атаковали агропредприятие в селе Подывотье. По его информации, в результате минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель. Кроме того, при атаке уничтожены кормовоз и легковой автомобиль.