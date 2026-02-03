 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области отразили воздушную атаку

Слюсарь: ночью над Ростовской областью сбили один дрон
Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью в Ростовской области отразили воздушную атаку, дрон сбили над Каменским районом. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Каменском районе», — написал губернатор.

Слюсарь уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Он отметил, что режим беспилотной опасности сохраняется.

Беспилотники повредили окна многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне глава региона сообщил об уничтожении беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах области. По данным Минобороны, всего над областью сбили два дрона за ночь.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
БПЛА атака Ростовская область Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
