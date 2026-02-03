Слюсарь: ночью над Ростовской областью сбили один дрон

Ночью в Ростовской области отразили воздушную атаку, дрон сбили над Каменским районом. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Каменском районе», — написал губернатор.

Слюсарь уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Он отметил, что режим беспилотной опасности сохраняется.

Накануне глава региона сообщил об уничтожении беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах области. По данным Минобороны, всего над областью сбили два дрона за ночь.