В трех российских аэропортах приостановили полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса временно ограничили полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Ночью 3 февраля полеты приостановили в аэропорту Калуги. Ограничения сняли спустя полтора часа.

Последний раз прием и выпуск рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ограничили вечером 1 февраля. Меры сняли рано утром 2 февраля.