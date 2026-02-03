 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех российских аэропортах приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса временно ограничили полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В аэропорту Калуги приостановили полеты
Политика

Ночью 3 февраля полеты приостановили в аэропорту Калуги. Ограничения сняли спустя полтора часа.

Последний раз прием и выпуск рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ограничили вечером 1 февраля. Меры сняли рано утром 2 февраля.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты ограничения Кавказ Владикавказ Грозный Магас
