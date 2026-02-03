Bloomberg узнал о проблемах с уплотнением двигателя на новом Boeing 777X

Корпорации Boeing и General Electric Co. заметили потенциальную проблему с прочностью уплотнения на двигателе авиалайнера серии 777X. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Проблему выявили во время недавней проверки. По словам собеседников агентства, в ходе будущих ремонтных работ могут потребоваться изменение конструкции и модификация уплотнения. При этом руководители Boeing во время телефонной конференции 27 января отметили, что эта проблема не приведет к задержке выпуска самолетов 777X.

GE Aerospace (бывшее подразделение General Electric), занимающаяся производством двигателей для лайнеров, пока не определилась, нужно ли предпринимать меры по устранению неисправностей. «У нас есть программа инспекций на борту самолета, чтобы поддержать Boeing, пока мы анализируем проблему и определяем корректирующие действия, руководствуясь нашими системами безопасности и качества», — уточнил представитель компании.

Boeing 777X — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, спроектированный на основе Boeing 777. Он отличается новыми двигателями General Electric GE9X и композитным крылом со складывающимися законцовками. Впервые Boeing 777X представили в 2013 году. Он сможет вмещать до 426 пассажиров и иметь дальность полета до 13,5 тыс. км.

Первый испытательный полет Boeing 777X состоялся в 2020 году, перед этим его несколько раз откладывали. В 2024 году телеканал CNBC сообщил, что Boeing прекратил тестовые полеты авиалайнеров 777X после обнаружения поломки одной из деталей. В октябре 2025 года стало известно, что корпорация перенесла поставку первого самолета новой серии на 2027 год.