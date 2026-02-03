 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Bloomberg узнал о проблемах с уплотнением двигателя на новом Boeing 777X

Bloomberg: на новом Boeing 777X нашли проблему с уплотнением двигателя
Boeing BA $233,02 -0,3% Купить

Корпорации Boeing и General Electric Co. заметили потенциальную проблему с прочностью уплотнения на двигателе авиалайнера серии 777X. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Проблему выявили во время недавней проверки. По словам собеседников агентства, в ходе будущих ремонтных работ могут потребоваться изменение конструкции и модификация уплотнения. При этом руководители Boeing во время телефонной конференции 27 января отметили, что эта проблема не приведет к задержке выпуска самолетов 777X.

GE Aerospace (бывшее подразделение General Electric), занимающаяся производством двигателей для лайнеров, пока не определилась, нужно ли предпринимать меры по устранению неисправностей. «У нас есть программа инспекций на борту самолета, чтобы поддержать Boeing, пока мы анализируем проблему и определяем корректирующие действия, руководствуясь нашими системами безопасности и качества», — уточнил представитель компании.

CNBC узнал, что испытания Boeing 777X приостановили из-за поломки детали
Общество
Самолет&nbsp;Boeing 777x

Boeing 777X — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, спроектированный на основе Boeing 777. Он отличается новыми двигателями General Electric GE9X и композитным крылом со складывающимися законцовками.

Впервые Boeing 777X представили в 2013 году. Он сможет вмещать до 426 пассажиров и иметь дальность полета до 13,5 тыс. км.

Первый испытательный полет Boeing 777X состоялся в 2020 году, перед этим его несколько раз откладывали. В 2024 году телеканал CNBC сообщил, что Boeing прекратил тестовые полеты авиалайнеров 777X после обнаружения поломки одной из деталей. В октябре 2025 года стало известно, что корпорация перенесла поставку первого самолета новой серии на 2027 год.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Boeing двигатель проблема
Материалы по теме
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX
Бизнес
Boeing начала производство первого истребителя F-47 для военных США
Политика
Трамп поздравил президента Узбекистана с «отличной» сделкой с Boeing
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика из Петербурга Общество, 05:09
Полиция задержала участника смертельного ДТП под Красноярском Общество, 04:52
Bloomberg узнал о проблемах с уплотнением двигателя на новом Boeing 777X Бизнес, 04:29
Fox News узнал о тревоге США из-за российского Ил-76 на Кубе Политика, 04:13
Ученые показали снимок загадочной «птицы» рядом с Солнцем Технологии и медиа, 03:39
Эксперты рассказали, как Starlink смог увидеть и отключить россиян Технологии и медиа, 03:31
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп оценил вовлеченность ООН в решение украинского конфликта Политика, 02:56
В аэропорту Калуги приостановили полеты Политика, 02:39
Матерям умерших в кузбасском роддоме младенцев назначили судмедэкспертизу Общество, 02:32
В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы Политика, 02:12
NASA прервала заправку ракеты на репетиции старта из-за утечки водорода Технологии и медиа, 02:01
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине Политика, 01:27
МИД заявил об отбитой при помощи российских военных атаке в Ниамее Политика, 01:25