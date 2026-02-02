 Перейти к основному контенту
0

Из больницы в Латвии уволили 49 граждан России и Белоруссии

Даугавпилсская региональная больница в Латвии уволила 49 сотрудников с гражданством России и Белоруссии. Об этом, как передает ERR, сообщает агентство LETA.

Увольнения прошли 31 января. Как пояснили агентству в медучреждении, причиной стали требования латвийского закона о национальной безопасности. Согласно ему, гражданам России и Белоруссии запрещено работать на объектах критической инфраструктуры страны, к которым относится Даугавпилсская региональная больница.

29 уволенных трудились на должностях среднего и младшего медицинского персонала, 11 из них достигли пенсионного возраста. Еще 20 человек являлись работниками хозяйственной службы, трое — пенсионного возраста.

Даугавпилсская региональная больница располагается в городе Даугавпилс на юге Латвии. По данным Firmas.lv, в медучреждении работают около 1,7 тыс. сотрудников. Больница является одной из учебно-исследовательских клинических баз Рижского университета имени Страдыня.

В Латвии на 10 лет осудили мужчину после участия в конференции в Москве
Общество
Александр Гапоненко

Как уточнили в министерстве здравоохранения Латвии, в этом случае сотрудникам не положено пособие по увольнению. Кроме того, в службу государственной безопасности направили запрос на повторную проверку семи сотрудников.

Министерство внутренних дел Латвии предложило запретить россиянам и белорусам занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны в январе 2025 года. Исключением являются случаи, когда служба госбезопасности Латвии выдала сотруднику отдельное разрешение. Поправки к закону о национальной безопасности приняли летом 2025 года.

Анастасия Луценко
Латвия больницы увольнение Россия Белоруссия
