 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Латвия ограничит россиянам доступ к критической инфраструктуре

В министерстве внутренних дел Латвии предложили запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры в стране, передает портал Delfi.

Ведомство подготовило поправки к закону о национальной безопасности. Критической инфраструктурой в Латвии являются объекты, необходимые для реализации «важных общественных функций» и охраны здоровья, обеспечения безопасности граждан, отмечает портал.

Глава МИД Латвии пожаловалась на русскоговорящего таксиста в Риге
Политика
Байба Браже

В ведомстве предлагают запретить зарегистрированным в России или Белоруссии лицам, а также гражданам двух стран становиться владельцами или бенефициарами критической инфраструктуры Латвии. Россиянам и белорусам также запретят занимать должности в структурах, управляющих важными для безопасности страны объектами.

Исключения, согласно поправкам, будут возможны при выдаче отдельного разрешения от Службы государственной безопасности Латвии. Поправки к закону направят на рассмотрение правительства республики, в случае одобрения они поступят на утверждение Сейма.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Латвия Россия критическая инфраструктура
Материалы по теме
Глава МИД Латвии заявила о неготовности солдат НАТО воевать на Украине
Политика
Глава МИД Латвии пожаловалась на русскоговорящего таксиста в Риге
Политика
Латвийского дипломата вызвали в МИД России из-за демонтажа памятников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Трамп пообещал отменить все «глупые» указы БайденаПолитика, 02:17
Мелания Трамп сообщила о запуске собственного мемкоинаФинансы, 02:01
В Тыве задержали подозреваемого в избиении сослуживцев в части военногоОбщество, 01:44
Латвия ограничит россиянам доступ к критической инфраструктуреПолитика, 01:35
В Европе увидели угрозу экономике в возвращении украинских беженцев домойЭкономика, 01:21
Ynet узнал о «подарках» от ХАМАС для освободившихся заложницПолитика, 01:05
Сырский подтвердил, что Украина не способна сбить «Орешник»Политика, 00:46
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Брянской и Калужской областях сообщили о сбитых дронах ВСУПолитика, 00:30
«Ъ» узнал об иске семьи отравившегося минералкой бизнесмена на ₽1,5 млрдОбщество, 00:15
Связанная с совладельцами Внуково компания вышла из перевозчика iFlyБизнес, 00:00
NYT сообщила, что Москва при сделке с Киевом сохранит занятые территорииПолитика, 19 янв, 23:54
TikTok частично возобновил работу в США на фоне заявлений ТрампаТехнологии и медиа, 19 янв, 23:29
В Тыве начали расследование из-за избиения контрактников в воинской частиОбщество, 19 янв, 23:18
Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со столаПолитика, 19 янв, 22:53