Латвия ограничит россиянам доступ к критической инфраструктуре
В министерстве внутренних дел Латвии предложили запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры в стране, передает портал Delfi.
Ведомство подготовило поправки к закону о национальной безопасности. Критической инфраструктурой в Латвии являются объекты, необходимые для реализации «важных общественных функций» и охраны здоровья, обеспечения безопасности граждан, отмечает портал.
В ведомстве предлагают запретить зарегистрированным в России или Белоруссии лицам, а также гражданам двух стран становиться владельцами или бенефициарами критической инфраструктуры Латвии. Россиянам и белорусам также запретят занимать должности в структурах, управляющих важными для безопасности страны объектами.
Исключения, согласно поправкам, будут возможны при выдаче отдельного разрешения от Службы государственной безопасности Латвии. Поправки к закону направят на рассмотрение правительства республики, в случае одобрения они поступят на утверждение Сейма.
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