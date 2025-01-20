Латвия ограничит россиянам доступ к критической инфраструктуре

В министерстве внутренних дел Латвии предложили запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры в стране, передает портал Delfi.

Ведомство подготовило поправки к закону о национальной безопасности. Критической инфраструктурой в Латвии являются объекты, необходимые для реализации «важных общественных функций» и охраны здоровья, обеспечения безопасности граждан, отмечает портал.

В ведомстве предлагают запретить зарегистрированным в России или Белоруссии лицам, а также гражданам двух стран становиться владельцами или бенефициарами критической инфраструктуры Латвии. Россиянам и белорусам также запретят занимать должности в структурах, управляющих важными для безопасности страны объектами.

Исключения, согласно поправкам, будут возможны при выдаче отдельного разрешения от Службы государственной безопасности Латвии. Поправки к закону направят на рассмотрение правительства республики, в случае одобрения они поступят на утверждение Сейма.