В Латвии на 10 лет осудили мужчину после участия в конференции в Москве

Рижский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы ученого и правозащитника Александра Гапоненко по обвинениям, выдвинутым после его участия в конференции российского Института стран СНГ. Об этом сообщает Delfi.

Приговор включает три года пробационного надзора помимо десяти лет колонии. Причем Гапоненко находится под стражей с 14 февраля 2025 года, поэтому окончательный срок заключения составил девять лет тюрьмы и три года пробации.

Гапоненко обвинили по трем статьям Уголовного закона Латвии, включая пособничество иностранному государству в деятельности против Латвии, а также в разжигании национальной розни и вражды.

Мужчина вину не признал.

Гапоненко в начале февраля 2025 года дистанционно участвовал в конференции под названием «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии», которую в Москве проводил российский Институт стран СНГ.

На конференции он произнес речь, в которой, как сочло обвинение, распространял дезинформацию и выдуманные утверждения с целью представить латвийцев враждебно настроенными к проживающим в Латвии русским. Гапоненко заявил об этноциде против русских в прибалтийской стране — преследованиях, запрете говорить на родном языке и закрытии русскоязычных школ.

Ученый был задержан Службой государственной безопасности Латвии. Москва осудила его арест. Пресс-секретарь МИД России Сария Захарова назвала эти действия властей Латвии нарушением страной обязательств по основным международным договорам по правам человека. «Это очередная акция правящего в Латвии русофобского режима по запугиванию русскоязычного населения», — сказала она.

В июле 2024 года суд в Латвии приговорил активистку Елену Крейле к трем годам тюрьмы за публичную демонстрацию российской символики и символов поддержки России. По версии обвинения, весной–летом 2023 года она размещала в окнах дома флаги, плакаты и изображения с российской и советской символикой, в том числе, флаг со словами «Путин мой друг». Крейле вину не признала.