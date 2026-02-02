Британским военным разрешат самим сбивать беспилотники у армейских баз
В рамках нового закона о вооруженных силах британские военные получат больше полномочий в области противодействия неопознанным беспилотникам и смогут сбивать их вблизи военных объектов без привлечения полиции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании.
Решение обосновали тем, что за 2025 год на территории вблизи военных баз обнаружили вдвое больше беспилотников, по сравнению с прошлым годом.
«В 2025 году было зарегистрировано 266 инцидентов с беспилотными летательными аппаратами вблизи военных объектов, что больше, чем 126 инцидентов, зарегистрированных в 2024 году», — говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, новый закон предоставит «уполномоченному персоналу» право «уничтожать беспилотники, представляющие угрозу для любого объекта министерства обороны, без необходимости привлечения полиции».
Полномочия распространяются не только на воздушные БПЛА, но и на наземные и морские (в том числе подводные) дроны, если они представляют угрозу оборонным объектам.
«Мы увеличиваем инвестиции в технологии противодействия беспилотникам, чтобы обеспечить безопасность Великобритании внутри страны и укрепить ее позиции за рубежом», — подчеркнул министр обороны Джон Хили.
Armed Forces Bill был внесен в Палату общин 15 января 2026 года, второе чтение состоялось 26 января; теперь в него включают новые «контрдроновые» положения.
Осенью 2025 года британские военные провели учения с роботами в лесах Латвии — в нескольких сотнях километрах от российской границы. В ходе тренировок они использовали специальное сетевое оборудование для связи с беспилотниками, роботами и артиллерией — эта технология, как полагают в Лондоне, изменит будущие войны.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии