Политика⁠,
0

Британским военным разрешат самим сбивать беспилотники у армейских баз

В рамках нового закона о вооруженных силах британские военные получат больше полномочий в области противодействия неопознанным беспилотникам и смогут сбивать их вблизи военных объектов без привлечения полиции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании.

Решение обосновали тем, что за 2025 год на территории вблизи военных баз обнаружили вдвое больше беспилотников, по сравнению с прошлым годом.

«В 2025 году было зарегистрировано 266 инцидентов с беспилотными летательными аппаратами вблизи военных объектов, что больше, чем 126 инцидентов, зарегистрированных в 2024 году», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, новый закон предоставит «уполномоченному персоналу» право «уничтожать беспилотники, представляющие угрозу для любого объекта министерства обороны, без необходимости привлечения полиции».

Полномочия распространяются не только на воздушные БПЛА, но и на наземные и морские (в том числе подводные) дроны, если они представляют угрозу оборонным объектам.

Политика
Сухогруз-тяжеловоз &laquo;Синегорск&raquo;.

«Мы увеличиваем инвестиции в технологии противодействия беспилотникам, чтобы обеспечить безопасность Великобритании внутри страны и укрепить ее позиции за рубежом», — подчеркнул министр обороны Джон Хили.

Armed Forces Bill был внесен в Палату общин 15 января 2026 года, второе чтение состоялось 26 января; теперь в него включают новые «контрдроновые» положения.

Осенью 2025 года британские военные провели учения с роботами в лесах Латвии — в нескольких сотнях километрах от российской границы. В ходе тренировок они использовали специальное сетевое оборудование для связи с беспилотниками, роботами и артиллерией — эта технология, как полагают в Лондоне, изменит будущие войны.

Валерия Антонова
Великобритания беспилотники Министерство обороны
