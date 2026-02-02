 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия предложила американской стороне устранить разногласия ради полноценного укрепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИДа отметил, что решения проблем дипмиссий недостаточно для прорыва в налаживании сотрудничества. По его словам, российская сторона предложила перейти к обсуждению «по-настоящему важных вопросов», включая возобновление прямого авиасообщения между странами и возврат конфискованной российской дипсобственности.

«Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном», — сказал Лавров, отвечая на вопросы по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России
Политика
Сергей Лавров

Как подчеркнул глава МИДа, ведомство рассчитывает, что Госдепартамент США проявит интерес к этому вопросу и не станет следовать по «тупиковому пути» администрации Джо Байдена. По словам Лаврова, в таком случае перед американской стороной откроется перспективная и выигрышная возможность сотрудничества в приоритетных для них сферах.

«Это углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект, космос и многое другое», — пояснил министр.

Ранее Лавров заявил, что европейские страны длительное время пытались и продолжают пытаться осложнить отношения между Россией и США. По его словам, Евросоюз усмотрел в политике администрации Трампа «крен в пользу России» и в ущерб интересам Европы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова, Анастасия Луценко
Сергей Лавров США двусторонние отношения
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
