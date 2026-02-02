Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия предложила американской стороне устранить разногласия ради полноценного укрепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИДа отметил, что решения проблем дипмиссий недостаточно для прорыва в налаживании сотрудничества. По его словам, российская сторона предложила перейти к обсуждению «по-настоящему важных вопросов», включая возобновление прямого авиасообщения между странами и возврат конфискованной российской дипсобственности.

«Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном», — сказал Лавров, отвечая на вопросы по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Как подчеркнул глава МИДа, ведомство рассчитывает, что Госдепартамент США проявит интерес к этому вопросу и не станет следовать по «тупиковому пути» администрации Джо Байдена. По словам Лаврова, в таком случае перед американской стороной откроется перспективная и выигрышная возможность сотрудничества в приоритетных для них сферах.

«Это углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект, космос и многое другое», — пояснил министр.

Ранее Лавров заявил, что европейские страны длительное время пытались и продолжают пытаться осложнить отношения между Россией и США. По его словам, Евросоюз усмотрел в политике администрации Трампа «крен в пользу России» и в ущерб интересам Европы.