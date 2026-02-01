 Перейти к основному контенту
Лавров заявил, что Европа вбивает клинья между Россией и США

Лавров: Европа вбивает клинья между Россией и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Европейские страны длительное время пытались и продолжают пытаться осложнить отношения между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», — сказал глава МИДа.

Лавров подчеркнул, что к странам, отстаивающим свои национальные интересы, относятся с уважением. В качестве примера он привел Россию, Китай, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. В отличие от этих стран, по словам министра, Евросоюз интересуется не собственной выгодой, а запросами киевского режима.

Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться
Политика
Сергей Лавров

«В случае с большинством европейских элит — они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовиться к войне напрямую со своим участием», — заявил Лавров.

Он вспомнил встречу с госсекретарем США Марко Рубио в начале 2025 года в Эр-Рияде. Американский политик тогда сказал, что США будет уважать всех, кто ведет политику на основе национальных интересов. Рубио также отметил, что национальные интересы разных стран не всегда совпадают. Но если совпадение есть, не использовать его для реализации взаимовыгодных экономических, торговых и инвестиционных проектов будет ошибкой.

