Россияне с отмененной бронью выиграли суд против турецкой авиакомпании

Фото: Malte Ossowski / Global Look Press

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск трех пассажиров к турецкой частной авиакомпании Pegasus Hava Tasimaciligi AS за необоснованное аннулирование билетов пассажирам из России и оштрафовал ее на 937,4 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Трое пассажиров узнали об аннулировании брони билетов, оказавшись на стойке регистрации в аэропорту. В ходе переписки с представителями авиакомпании выяснилось, что поводом для аннулирования послужило подозрение в мошенничестве при оплате багажа.

«При этом бронирование перевозки пассажира аннулируется (только и исключительно), если пассажирами не произведена оплата перевозки в установленный перевозчиком срок и им не оформлены билеты; если пассажир не воспользовался забронированным местом на каком-либо участке перевозки и не сообщил перевозчику о намерении продолжить перевозку», — говорится в сообщении.

Оплата была произведена с помощью легитимной банковской карты, поэтому, согласно решению суда, правовых оснований для отказа в перевозке не было.

Суд взыскал с Pegasus Airlines убытки в пользу троих пассажиров, а также госпошлину в доход Санкт-Петербургского бюджета. Общая сумма составила 937 468 руб.

Основанная в 1990 году Pegasus Airlines выполняет регулярные рейсы по 156 направлениям и владеет парком из 112 воздушных судов. В 2024 году компания получила доход в размере $3,41 млрд. Эту же сумму она заработала за первые девять месяцев 2025-го.