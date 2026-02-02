Россияне с отмененной бронью выиграли суд против турецкой авиакомпании
Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск трех пассажиров к турецкой частной авиакомпании Pegasus Hava Tasimaciligi AS за необоснованное аннулирование билетов пассажирам из России и оштрафовал ее на 937,4 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. Трое пассажиров узнали об аннулировании брони билетов, оказавшись на стойке регистрации в аэропорту. В ходе переписки с представителями авиакомпании выяснилось, что поводом для аннулирования послужило подозрение в мошенничестве при оплате багажа.
«При этом бронирование перевозки пассажира аннулируется (только и исключительно), если пассажирами не произведена оплата перевозки в установленный перевозчиком срок и им не оформлены билеты; если пассажир не воспользовался забронированным местом на каком-либо участке перевозки и не сообщил перевозчику о намерении продолжить перевозку», — говорится в сообщении.
Оплата была произведена с помощью легитимной банковской карты, поэтому, согласно решению суда, правовых оснований для отказа в перевозке не было.
Суд взыскал с Pegasus Airlines убытки в пользу троих пассажиров, а также госпошлину в доход Санкт-Петербургского бюджета. Общая сумма составила 937 468 руб.
Основанная в 1990 году Pegasus Airlines выполняет регулярные рейсы по 156 направлениям и владеет парком из 112 воздушных судов. В 2024 году компания получила доход в размере $3,41 млрд. Эту же сумму она заработала за первые девять месяцев 2025-го.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии