Турецкий лоукостер Pegasus купит крупнейшую чешскую авиакомпанию

Турецкая Pegasus купит чешскую Smartwings вместе с долгами
Авиакомпания Pegasus купит чешскую Smartwings вместе с «дочкой» и долгами. Сделка будет завершена в следующем году после получения лицензий
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Турецкий лоукостер Pegasus подписал обязывающее соглашение о покупке крупнейшей чешской авиакомпании Smartwings и ее «дочки» Czech Airlines за €154 млн, сообщается в заявлении на платформе публичного раскрытия информации (KAP).

Компания получит не только акции, но дебиторскую задолженность авиаперевозчиков, которую необходимо будет погасить. Сделка будет завершена в 2026 году после получения необходимых административных разрешений в Чехии.

Комментируя приобретение, генеральный директор Pegasus Airlines Гюлиз Озтюрк заявила, что этот шаг открывает новую главу в истории авиакомпании. «Теперь с объединенным флотом Czech Airlines и Smartwings, мы выходим на новый этап нашего пути. Smartwings и Pegasus продолжат расправлять крылья по всему миру», — подчеркнула он.

Авиакомпании сообщили об отменах рейсов из-за проблем с самолетами Airbus
Общество

Основанная в 1990 году Pegasus Airlines выполняет регулярные рейсы по 156 направлениям и владеет парком из 112 воздушных судов, пишет Turkiye Today. В прошлом году компания получила доход в размере $3,41 млрд. Эту же сумму она заработала за первые девять месяцев 2025-го.

Smartwings основана в 1997 году и является крупнейшим перевозчиком в Чехии. Это материнская компания Smartwings Poland, Smartwings Slovakia и Smartwings Hungary. Маршрутная сеть перевозчика охватывает 80 направлений в 20 странах. Ее парк состоит из 47 воздушных судов, включая 43 Boeing и четыре Airbus. Прогнозируемая выручка Smartwings в 2024 году составит около €1 млрд, пишет Forbes.

Теги
Валерия Доброва
Турция Чехия Авиакомпании сделки
