Турецкий лоукостер Pegasus купит крупнейшую чешскую авиакомпанию
Турецкий лоукостер Pegasus подписал обязывающее соглашение о покупке крупнейшей чешской авиакомпании Smartwings и ее «дочки» Czech Airlines за €154 млн, сообщается в заявлении на платформе публичного раскрытия информации (KAP).
Компания получит не только акции, но дебиторскую задолженность авиаперевозчиков, которую необходимо будет погасить. Сделка будет завершена в 2026 году после получения необходимых административных разрешений в Чехии.
Комментируя приобретение, генеральный директор Pegasus Airlines Гюлиз Озтюрк заявила, что этот шаг открывает новую главу в истории авиакомпании. «Теперь с объединенным флотом Czech Airlines и Smartwings, мы выходим на новый этап нашего пути. Smartwings и Pegasus продолжат расправлять крылья по всему миру», — подчеркнула он.
Основанная в 1990 году Pegasus Airlines выполняет регулярные рейсы по 156 направлениям и владеет парком из 112 воздушных судов, пишет Turkiye Today. В прошлом году компания получила доход в размере $3,41 млрд. Эту же сумму она заработала за первые девять месяцев 2025-го.
Smartwings основана в 1997 году и является крупнейшим перевозчиком в Чехии. Это материнская компания Smartwings Poland, Smartwings Slovakia и Smartwings Hungary. Маршрутная сеть перевозчика охватывает 80 направлений в 20 странах. Ее парк состоит из 47 воздушных судов, включая 43 Boeing и четыре Airbus. Прогнозируемая выручка Smartwings в 2024 году составит около €1 млрд, пишет Forbes.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили