В России выросли штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов

Пассажиры смогут получать от компаний в 4 раза больше за задержку рейсов

Фото: Олег Яковлев / РБК

С 1 апреля штраф для российских авиакомпаний за задержки рейсов и просрочку доставки багажа увеличился в четыре раза. Об этом сообщается в тексте закона.

Штрафы выросли до 100 руб. в час. При этом итоговая выплата не должна составлять более 50% стоимости билета.

Авиакомпания не будет выплачивать штрафы, если задержка была связана с неисправностью воздушного судна или обстоятельств, которые не зависели от перевозчика.

Чтобы получить выплаты за задержку или просрочку доставки, пассажиры необходимо написать заявление в адрес авиакомпании.

Ранее штраф за просрочку составлял 25 руб. в час.

О разработке законопроекта по повышению штрафов за задержки рейсов в Минтрансе сообщили в 2018 году. Увеличение штрафов в ведомстве назвали «планом мероприятий по повышению контроля за деятельностью авиакомпаний».

Летом 2023 года законопроект о поправках к Воздушному кодексу одобрил Совет Федерации. В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов.