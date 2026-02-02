Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика
Следователи выяснили, что мужчина, задержанный ранее в соседнем с Санкт-Петербургом регионе, причастен к исчезновению девятилетнего мальчика. Расследование продолжается, сообщает СКР.
По предварительным данным, днем 31 января ребенок ушел из дома в Красносельском районе и не вернулся. Он сказал родителям, что пойдет гулять и зайдет в магазин. Затем, по версии следствия, на парковке он сел в неизвестный автомобиль.
Впоследствии владельца автомобиля задержали. Следователи установили, что мальчик действительно контактировал с ним до своего исчезновения. Разбирательства по делу продолжаются.
Уголовное дело по факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил 1 февраля. Его поиски продолжаются с 31 января. В них участвуют волонтеры и сотрудники полиции. В работе задействованы 206 человек. Волонтеры использовали квадрокоптер.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии