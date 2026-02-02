 Перейти к основному контенту
Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи выяснили, что мужчина, задержанный ранее в соседнем с Санкт-Петербургом регионе, причастен к исчезновению девятилетнего мальчика. Расследование продолжается, сообщает СКР.

По предварительным данным, днем 31 января ребенок ушел из дома в Красносельском районе и не вернулся. Он сказал родителям, что пойдет гулять и зайдет в магазин. Затем, по версии следствия, на парковке он сел в неизвестный автомобиль.

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Впоследствии владельца автомобиля задержали. Следователи установили, что мальчик действительно контактировал с ним до своего исчезновения. Разбирательства по делу продолжаются.

Уголовное дело по факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил 1 февраля. Его поиски продолжаются с 31 января. В них участвуют волонтеры и сотрудники полиции. В работе задействованы 206 человек. Волонтеры использовали квадрокоптер.

