0

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. В его машину, предположительно, ребенок сел на парковке, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

По данным издания, подозреваемого нашли в соседнем регионе и уже везут в Петербург.

Поиски пропавшего в Петербурге мальчика продолжаются уже три дня
Общество
Фото:Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Мальчика разыскивают на протяжении трех дней. По данным следствия, 31 января он ушел из дома на прогулку и сказал родителям, что зайдет в магазин. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что, будучи на парковке рядом с магазином, мальчик сел в неизвестную машину.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» РБК рассказали, что волонтеры получили заявку на поиск ребенка 31 января. В тот же день к работам привлекли опытных добровольцев: в поисках участвовали 206 человек. Волонтеры использовали квадрокоптер, чтобы обследовать местность с воздуха. 1 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

