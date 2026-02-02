В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. В его машину, предположительно, ребенок сел на парковке, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.
По данным издания, подозреваемого нашли в соседнем регионе и уже везут в Петербург.
Мальчика разыскивают на протяжении трех дней. По данным следствия, 31 января он ушел из дома на прогулку и сказал родителям, что зайдет в магазин. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что, будучи на парковке рядом с магазином, мальчик сел в неизвестную машину.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» РБК рассказали, что волонтеры получили заявку на поиск ребенка 31 января. В тот же день к работам привлекли опытных добровольцев: в поисках участвовали 206 человек. Волонтеры использовали квадрокоптер, чтобы обследовать местность с воздуха. 1 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика.
