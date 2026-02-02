 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Поиски пропавшего в Петербурге мальчика продолжаются уже три дня

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

В Санкт-Петербурге уже в течение трех дней разыскивают пропавшего девятилетнего мальчика, сообщили РБК в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

«Отряд «ЛизаАлерт» получил заявку на поиск Паши 31 января. В тот же день был организован большой выезд с привлечением неравнодушных петербуржцев, в нем приняли участие 206 человек», — рассказали в организации. Поисковой штаб развернули на Таллинском шоссе — там в последний раз видели ребенка. Вечером того же дня формат поиска изменился, однако сами поиски не прекращались.

Волонтеры дважды поднимали квадрокоптер для осмотра территории с воздуха. Поиск ведется силами опытных добровольцев без привлечения другой помощи и огласки. 

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что проверяются все версии исчезновения мальчика. Предварительно установлено, что ребенок сел в неизвестный автомобиль на парковке рядом с магазином.

1 февраля Следственный комитет города возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика. По данным следствия, он ушел из дома на Красносельском шоссе днем 30 января. Он сказал родителям, что пойдет гулять и зайдет в магазин, а после перестал выходить на связь. Родители ребенка сообщили о его пропаже полиции и поисковикам.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

