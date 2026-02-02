Аксаков дал совет россиянам, куда вложить деньги
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам «инвестировать консервативно» — открывать вклады, передает корреспондент «РБК Инвестиции».
«Я бы действовал консервативно, пока во вкладах рынок сейчас финансово живет», — сказал он.
Он добавил, что «золото уже не рекомендовал бы».
Прямо сейчас, по словам Аксакова, следует рассматривать краткосрочные вклады, а «через несколько месяцев» постепенно переходить к инвестициям на фондовом рынке. Такая стратегия позволит снизить риски.
Аксаков также предложил обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные, которые «выпускают очень солидные организации».
«Можно посмотреть на облигации. И госзаймы есть с гарантированной выплатой, причем довольно высокий доход», — добавил депутат.
В середине декабря ЦБ пятый раз подряд снизил ключевую ставку — с 16,5 до 16% годовых, главным аргументом стало замедление инфляции. В конце января средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась ниже 15% годовых, наиболее чувствительно подешевели «короткие» вклады.
Очередное заседание регулятора по ключевой ставке состоится 13 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии