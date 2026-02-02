 Перейти к основному контенту
0

Аксаков дал совет россиянам, куда вложить деньги

Аксаков порекомендовал россиянам инвестировать консервативно и открывать вклады
Вклады в 2026 году: ставки и прогнозы
Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам «инвестировать консервативно» — открывать вклады, передает корреспондент «РБК Инвестиции».

«Я бы действовал консервативно, пока во вкладах рынок сейчас финансово живет», — сказал он.

Он добавил, что «золото уже не рекомендовал бы».

Прямо сейчас, по словам Аксакова, следует рассматривать краткосрочные вклады, а «через несколько месяцев» постепенно переходить к инвестициям на фондовом рынке. Такая стратегия позволит снизить риски.

Аксаков также предложил обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные, которые «выпускают очень солидные организации».

«Можно посмотреть на облигации. И госзаймы есть с гарантированной выплатой, причем довольно высокий доход», — добавил депутат.

В ЦБ объяснили необходимость в осторожном снижении ключевой ставки
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В середине декабря ЦБ пятый раз подряд снизил ключевую ставку — с 16,5 до 16% годовых, главным аргументом стало замедление инфляции. В конце января средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась ниже 15% годовых, наиболее чувствительно подешевели «короткие» вклады.

Очередное заседание регулятора по ключевой ставке состоится 13 февраля.

Анастасия Лежепекова
Инвестиции банковские вклады Вклады Анатолий Аксаков гособлигации Золото
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
