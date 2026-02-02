 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

В 20 областях Украины и в Киеве прошли обыски по схемам для уклонистов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Украины провела 128 обысков в 20 областях страны и в Киеве для выявления незаконных схем уклонения от мобилизации. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, в основном украинцы подделывали медицинские справки по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Проверки показали, что люди, за которыми должны были ухаживать фигуранты, фактически не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянном уходе.

В других случаях медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.

Правоохранители также установили случаи, когда военнослужащие с помощью фиктивных справок не только прекращали службу, но и незаконно получали предусмотренные законом выплаты.

Полиция провела обыски в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и в городе Киеве.

В результате обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, деньги, компьютерную технику, медицинские печати, фиктивные медицинские документы и черновые записи.

Обвинения предъявили 110 военнослужащим и гражданским лицам сразу по шести статьям УК Украины: незаконная перевозка лиц через государственную границу, несанкционированное оставление военного подразделения, уклонение от военной службы путем самоповреждения или другим способом, уклонение от призыва во время мобилизации, подделка документов и их использование, мошенничество.

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 3 месяца
Политика
Фото:Reuters

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная рада регулярно продлевает их каждые три месяца. Предыдущее продление было подписано в конце января. Оно будет действовать до 4 мая.

Теги
Антонина Сергеева
Украина воинская служба уклонисты уклонение от службы в армии
