Okko запустит круглосуточный канал с трансляцией зимних Олимпийских игр
Стриминговый сервис Okko запустит круглосуточный канал с трансляцией зимних Олимпийских игр в Италии, сообщила РБК пресс-служба компании.
Канал с олимпийским брендингом появится на главной странице сервиса с 18:00 4 февраля и будет работать круглосуточно до 23 февраля.
«В эфир будут выходить ключевые старты, финалы и выступления с участием лидеров турнира и российских спортсменов, а также новости и повторы лучших моментов прошедших соревнований», — говорится в сообщении стримингового сервиса.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, лыжных гонках, конькобежному спорту, шорт-треку, а также санному и горнолыжному спорту.
Всего на Олимпиаде-2026 выступят 13 россиян.
