«Были единичные брони»: как россияне поедут смотреть Олимпиаду в Италии

Поездки на Олимпиаду в Италии забронировали единицы туристов из России. Без национальной сборной интерес к мероприятию почти пропал, хотя на другие спортивные турниры за рубежом спрос есть. Кто поедет на Игры и сколько это стоит

Фото: Claudia Greco / Reuters

Зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, не вызвали у российских туристов заметного ажиотажа, рассказали опрошенные РБК турфирмы и консьерж-сервисы. Единичные бронирования зафиксировали туроператоры «Русский экспресс», Space Travel и BSI Group.

Объем запросов на организацию поездок оказался примерно вдвое ниже, чем в период подготовки к летним Играм-2024 в Париже: около 80 обращений против 150, говорит гендиректор VCP Travel и эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Первые запросы, по его словам, начали поступать еще летом и осенью 2024-го. Пик активности пришелся на сентябрь—ноябрь 2025 года, после чего количество обращений резко сократилось до единичных случаев.

Но из тех, кто интересовался поездкой, решились на нее лишь немногие: конверсия запросов в оплаченные бронирования составила, по данным VCP Travel, всего 10–20%. «То есть из десяти потенциальных туристов поездку в итоге приобретали один-два человека», — говорит Абасов. Перед летними Играми в Париже этот показатель, по его словам, был на уровне 20–30% из-за более высокого интереса к «летнему формату».

В Space Travel и «Русском экспрессе» говорят, что интерес к Олимпиаде в Италии был примерно на уровне Игр в Париже. Запросы туристов «Русский экспресс» начал фиксировать с лета. Преимущественно они сводились к вопросу о возможности помочь с покупкой билетов на соревнования или открытие, рассказывает представитель компании. По мере приближения события спрос активизировался, но бронирования в итоге были единичные.

У туроператора Space Travel запросы на организацию поездки на Олимпиаду в Италии были, но исчислялись «довольно небольшой цифрой». Подавляющее большинство заявок туроператор реализовал, но речь шла не о полноценном туре с перелетом и проживанием, а об отдельных услугах. В основном это помощь с оформлением наземного обслуживания: отели, трансферы, посещение мероприятий, не связанных с Олимпиадой.

К началу 2026 года возможности организовать поездку на Олимпийские игры для большинства россиян оказались практически исчерпаны, отмечает Абасов. «Средний срок оформления визы составляет два-три месяца, а с учетом логистики и приближающихся дат Игр реального времени на подготовку почти не осталось», — говорит он.

На что поедут смотреть и сколько это стоит

Зимняя Олимпиада с открытием в Милане, закрытием в Вероне, а также использованием существующей инфраструктуры предыдущих Олимпийских игр в других городах воспринимается российскими путешественниками как «возможность не только стать частью значимого события, но и насладиться путешествием по самой Италии», рассуждает владелец и управляющий бутика событий Mimidas Кирилл Колчак. Спрос, по его словам, сопоставим с тем, что был во время Олимпиады в Париже: «Мы на текущий момент обработали около 20 заявок. Основные запросы — это церемонии открытия и закрытия, а также хоккей и биатлон».

Запросы, связанные с Играми, как правило, совпадают с уже запланированными поездками, рассказывал ранее представитель консьерж-сервиса JSP Business Travel. По его словам, люди не выстраивают путешествие исключительно вокруг Олимпиады, а просто добавляют возможность «заехать посмотреть». «Для сравнения: Неделя моды в Париже прошлой осенью была более популярна», — отмечали в JSP Business Travel.

У тех, кто проявлял интерес к Олимпиаде в Италии, преобладали запросы на самые популярные в России дисциплины: фигурное катание (около 30% обращений), хоккей (25%), биатлон (20%) и горнолыжные гонки (15%), отмечают в VCP Travel. Но даже в этих сегментах спрос оставался точечным.

Умеренный интерес к Олимпиаде со стороны поклонников фигурного катания отмечала директор отдела продаж консьерж-сервиса «Содис» Ирина Мануильская: «Несмотря на нейтральный статус, наши спортсмены все же принимают участие, и для некоторых клиентов принципиально важно поддержать их на трибунах».

Какие российские спортсмены поедут на Олимпиаду На предстоящих Олимпийских играх выступят 13 российских спортсменов. Допуск получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова и ски‑альпинист Никита Филиппов. В санном спорте от России выступят Дарья Олесик и Павел Репилов, в горнолыжном — Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Все они будут представлены в нейтральном статусе.

Стоимость поездки на Олимпиаду без учета билетов на спортивные события — от 200 тыс. руб. с отелем и перелетом на человека за одну неделю, если оставаться в Милане, оценивает представитель Space Travel. Для тех, кто хочет остановиться в Кортина-д’Ампеццо, где будут проходить самые зрелищные соревнования — горные лыжи и фристайл, — поездка стартует от 300 тыс. руб. за человека. Цены на проживание выросли в два-три раза по сравнению с обычными датами.

В VCP Travel ориентировочную стоимость индивидуальной поездки на семь–десять дней оценивают в €1,8–3,5 тыс. на человека. Стоимость складывается из транзитного перелета через Стамбул, Белград или Дубай, проживания в отеле категории 3–5 звезд и билетов на 4–6 соревнований. «В премиум-сегменте, с лучшими местами, отелями 4–5 звезд, VIP-сервисом и дополнительными экскурсиями, цена поднимается до €6–9,5 тыс.», — говорит Абасов. Такие бюджеты, по его словам, отсекают значительную часть потенциальной аудитории.

Почему не было спроса

Среди главных факторов, ограничивающих поездки россиян на Олимпийские игры-2026, опрошенные РБК туроператоры называют визовую политику ЕС. За последние годы условия выдачи виз ужесточились, а с ноября 2025 года более 90% шенгенских виз для россиян выдаются на однократную поездку, напоминает Абасов. «Мы наблюдаем не только падение спроса на олимпийские туры, но и общее сокращение интереса к поездкам в Европу из-за визовых барьеров», — добавляет он.

Туризм в Европу из России сейчас составляет не более 10% от показателей 2019 года, напоминает представитель Space Travel. Италия остается одной из немногих стран, которая продолжает выдавать туристический Шенген, но его получение туроператор называет «проблемным». Средний срок оформления — около двух с половиной месяцев, есть сложности с записью на подачу документов.

Впрочем, дело не только в визовых ограничениях и выросшей на 20–30% стоимости транзитных перелетов. Российские туристы готовы были бы поехать на Олимпийские игры в Италию и «кривыми рейсами», но там не представлена сборная России и практически нет наших спортсменов, напоминает представитель BSI Group. На фоне этого уровень некоторых спортивных состязаний в рамках Олимпиады упал и они стали менее интересны зрителям.

Медийный и эмоциональный фон вокруг Милана и Кортина-д’Ампеццо оказался значительно слабее, чем вокруг Парижа-2024, который воспринимался как символ возвращения массового европейского туризма после пандемии, говорит Абасов. Другие спортивные события за рубежом при этом продолжают привлекать российских туристов. У BSI Group спросом пользуются поездки на футбольные матчи в Европу и ОАЭ. У Space Travel «полностью загружаются» туры на Гран-при «Формулы-1» в безвизовых для россиян странах Ближнего Востока. Туроператор «Интурист», который не делал туры на Олимпиаду из-за отсутствия интереса, тоже фиксирует ажиотажный спрос на гонки «Формулы-1» в Абу-Даби, Катаре и Саудовской Аравии.

Как еще организуют поездки

Зимняя Олимпиада 2018 года была последней вызвавшей массовый спрос у россиян, считает основатель билетного оператора «Пономиналу», экс-гендиректор МТС Live Михаил Минин. Благодаря тому, что Игры проходили в Южной Корее, организация поездок с точки зрения логистики и визовых условий для российских болельщиков была удобной. На последующие же Олимпиады, по словам Минина, «вала запросов нет». Но отчасти это может быть связано с развитием зарубежных и не представленных в России платформ перекупщиков вроде Viagogo: россиянам, которые могут выбраться в Европу, проще самостоятельно купить билеты на месте, объясняет эксперт.

Перепродажа билетов на большие международные спортивные мероприятия — «это верх компетенции для консьерж-сервиса», продолжает Минин. В текущих условиях это сложная задача, особенно если клиент просит организацию «под ключ». В случае с такими мероприятиями, как Олимпиада, необходимо сформировать график перелетов и интересных клиенту турниров. «Плюс, если речь идет о какой-то растянутой во времени серии турниров, по которой невозможно заранее предсказать, до какого этапа дойдет интересующая клиента сборная, необходимо уже на месте менять маршруты и подбирать билеты, — добавляет Минин. — Если консьерж-сервис продает билеты с туром, с размещением, с элементами hospitality, стоимость может составлять €10–15 тыс., из которых €3 тыс. — это прибыль самого сервиса».

Стоимость услуг консьерж-сервисов и сервисов подбора билетов на спортивные и культурные события, по словам Колчака, зависит от «стартового набора», то есть количества и типа мероприятий для посещения, наличия их в открытой продаже или необходимости найти «то, чего нет», а также визы и перелета, проживания и «желания получить дополнительные эмоции». «Стоимость может начинаться от €100 за самые простые мероприятия внутри Олимпиады и доходить до десятков тысяч евро за уникальные предложения», — уточняет он.

РБК также обнаружил несколько объявлений с продажей билетов на события Олимпиады на сервисе «Авито». Но в пресс-службе компании рассказали, что спрос на них небольшой. «Сейчас восемь активных объявлений, по которым было около 20 запросов, — отметили в «Авито». — Для сравнения: в 2024 году было не более 20 объявлений о продаже билетов на Олимпиаду во Франции». Представитель платформы также обратил внимание, что перепродажа билетов на зарубежные спортивные мероприятия не запрещена российским законодательством. «Но мы следим за такими объявлениями и проверяем условия продажи в интересах безопасности пользователей», — добавили в «Авито».

Сколько стоили билеты на Олимпиаду

Продажа билетов на события зимних Олимпийских игр — 2026 стартовала еще в апреле 2025 года. Их выкладывали поэтапно — партиями, которые обновлялись каждую среду. На официальном сайте Milano Cortina 2026 есть информация о двух способах покупки билетов на турниры и мероприятия в рамках Игр: входной билет на конкретное событие через специальный портал и пакетный билет «корпоративного приема» через сервис OnLocation.

Правила позволяют приобрести до 25 билетов на один пользовательский аккаунт. Все билеты именные, а при проходе организаторы будут требовать подтверждающие личность документы. На одно имя может быть оформлено от четырех до десяти билетов в зависимости от выбранных видов спорта. Изменить имя гостя в билете можно «до непосредственного начала турнира», указано в правилах. Организаторы Олимпиады также предупреждают, что приобретение билетов или пакетов услуг вне официальных каналов сопряжено с риском не получить билеты на мероприятие или отказом в доступе на спортивные объекты. Кроме того, все покупатели и продавцы уведомляются о том, что несанкционированная продажа или перепродажа билетов вне официальных каналов является правонарушением в соответствии с итальянским законодательством.

На официальном сайте по продаже билетов на Олимпиаду еще есть билеты на ряд турниров, в том числе и по популярным видам спорта, например биатлону (от €50 до €200), хоккею (от €190) и фигурному катанию (от €280 за командные соревнования и €450 — за одиночные и танцы).

Также доступны и наиболее дорогие категории билетов на церемонию открытия — от €700 до €2 тыс. Церемония открытия — традиционно наиболее популярное у болельщиков событие Олимпиады. В этом году участие в ней примут пятикратная обладательница премии «Грэмми» Мэрайя Кэри, обладательница премии «Золотой глобус» Лаура Паузини и знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли.

Спектр пакетных услуг, предлагаемых организаторами, максимально широк и включает как приоритетные доступы на олимпийские объекты, так и официальную атрибутику Игр, питание и алкоголь. Например, пакет на двоих с классическим посещением церемонии открытия, общим билетом на полуфинал по хоккею и размещением на одну ночь в делюкс-номере Casa Baglioni (наиболее дешевый из оставшихся вариантов) обойдется в €11,4 тыс.

Скандалы вокруг Олимпиады Олимпийские игры в Италии уже не обходятся без проблем и скандалов. Во-первых, текущая зима оказалась рекордно мягкой для Альп. Менее чем за две недели до начала турниров на многих склонах отсутствовал снег. Главной зоной риска до сих пор остается курорт Ливиньо на севере Ломбардии, где должны пройти все соревнования по сноуборду и фристайлу. По расчетам оргкомитета, потребуется около 3 млн кубометров искусственного снега, расходы на который не предусмотрены в утвержденном бюджете Игр. Международная федерация лыжного спорта уже выразила обеспокоенность ситуацией в части возможной отмены соревнований по фристайлу и сноуборду. Кроме того, до сих пор не завершены строительные работы ледовой арены «Санта-Джулия», где будут проходить турниры по хоккею. Возведение здания началось с опозданием. В итоге заливку ледовой арены завершили лишь ко второй декаде января 2026 года. Работы по обустройству внутренних помещений — раздевалок, пресс-центров и гостевых зон — ведутся до сих пор.