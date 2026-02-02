Российские военные поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
Подразделения российской армии за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того, были поражены склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.
Для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
По данным Минобороны, над Россией за ночь сбили 31 беспилотник, большинство из них — 22 — над Белгородской областью.
