Российские военные поразили транспортную инфраструктуру ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения российской армии за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

Кроме того, были поражены склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

По данным Минобороны, над Россией за ночь сбили 31 беспилотник, большинство из них — 22 — над Белгородской областью.