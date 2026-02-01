 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии сел Зеленое и Сухецкое

Сюжет
Военная операция на Украине
Село Зеленое в Харьковской области расположено в 110 км от Харькова и в 130 км от Краматорска. Село Сухецкое в ДНР находится примерно в 10 км от Красногвадрейска и Мирнограда
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Зеленое в Харьковской области, подразделения группировки «Центр» заняли Сухецкое в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны.

Село Зеленое находится в Красноградском районе Харьковской области, примерно в 110 км от Харькова и в 130 км от Краматорска.

Село Сухецкое расположено примерно в 10 км от Красногвардейска (Покровска).

Российская армия заняла два села в ДНР и Запорожской области
Политика

Накануне, 31 января, Минобороны сообщило, что группировка «Центр» взяла под контроль село Торецкое в ДНР, а подразделения группировки войск «Восток» заняли Петрову в Запорожской области.

До этого, 30 января, оборонное ведомство отчиталось о взятии населенных пунктов Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в ДНР.

Начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 27 января рассказал, что с начала 2026 года российские военные заняли 17 населенных пунктов, под их контроль перешло свыше 500 кв. км.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны ДНР Харьковская область
