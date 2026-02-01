Минобороны сообщило о взятии сел Зеленое и Сухецкое
Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Зеленое в Харьковской области, подразделения группировки «Центр» заняли Сухецкое в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны.
Село Зеленое находится в Красноградском районе Харьковской области, примерно в 110 км от Харькова и в 130 км от Краматорска.
Село Сухецкое расположено примерно в 10 км от Красногвардейска (Покровска).
Накануне, 31 января, Минобороны сообщило, что группировка «Центр» взяла под контроль село Торецкое в ДНР, а подразделения группировки войск «Восток» заняли Петрову в Запорожской области.
До этого, 30 января, оборонное ведомство отчиталось о взятии населенных пунктов Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в ДНР.
Начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 27 января рассказал, что с начала 2026 года российские военные заняли 17 населенных пунктов, под их контроль перешло свыше 500 кв. км.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции