Военная операция на Украине⁠,
Медведев допустил, что Украина сохранится в будущем «в каком-то виде»

Медведев: Украина после демонтажа киевского режима сохранится «в каком-то виде»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС
После демонтажа киевского режима Украина сохранится «в каком-то виде». Такое предположение выдвинул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Это не означает, что само государство закончится, — оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, — я не знаю», — отметил зампред Совбеза.

Медведев также добавил, что пока враждебный по отношению к России режим не будет демонтирован, спокойствия не наступит.

Медведев заявил о неизменности условий переговоров по Украине
Политика
Дмитрий Медведев

14 октября 2025 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова участвовать в инициативах Соединенных Штатов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, чтобы не исчезло независимое, суверенное государство. Лукашенко призывал действовать срочно, в противном случае происходящее может «привести к исчезновению Украины как государства».

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дмитрий Медведев Россия Украина государство
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
