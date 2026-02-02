Медведев допустил, что Украина сохранится в будущем «в каком-то виде»
После демонтажа киевского режима Украина сохранится «в каком-то виде». Такое предположение выдвинул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
«Это не означает, что само государство закончится, — оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, — я не знаю», — отметил зампред Совбеза.
Медведев также добавил, что пока враждебный по отношению к России режим не будет демонтирован, спокойствия не наступит.
14 октября 2025 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова участвовать в инициативах Соединенных Штатов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, чтобы не исчезло независимое, суверенное государство. Лукашенко призывал действовать срочно, в противном случае происходящее может «привести к исчезновению Украины как государства».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии