Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

После демонтажа киевского режима Украина сохранится «в каком-то виде». Такое предположение выдвинул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Это не означает, что само государство закончится, — оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, — я не знаю», — отметил зампред Совбеза.

Медведев также добавил, что пока враждебный по отношению к России режим не будет демонтирован, спокойствия не наступит.

14 октября 2025 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова участвовать в инициативах Соединенных Штатов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, чтобы не исчезло независимое, суверенное государство. Лукашенко призывал действовать срочно, в противном случае происходящее может «привести к исчезновению Украины как государства».