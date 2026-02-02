 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Владелец сгоревшей сауны в Кузбассе явился с повинной

Владелец сгоревшей сауны в Прокопьевске частично признал вину
Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Алексей Долгачев — владелец сгоревшей сауны в Прокопьевске, где накануне погибли пять подростков, сам пришел к следователю и частично признал вину, сообщает ТАСС.

«Несмотря на тот факт, что <...> самостоятельно явился в следственные органы, у следствия есть основания полагать, что он может скрыться», — сказал представитель следствия.

По данным СК, мужчину и его брата задержали 2 февраля. По версии следствия, они предоставляли услуги, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

Долгачев арестован до 31 марта. Об аресте ходатайствовало следствие, сторона гособвинения поддержала эту позицию. Адвокат обвиняемого просил дать ему более мягкую меру пресечения.

Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков
Общество

31 января в Прокопьевске произошел пожар в частной сауне, В результате пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.

Администратора сауны задержали и официально предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет). По данным следствия, она допустила в сауну шестерых подростов без сопровождения взрослых, оставила несовершеннолетних без присмотра и не следила за температурным режимом.

