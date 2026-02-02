В аэропорту Орландо из-за холода сработала пожарная тревога

В Орландо (штат Флорида) экстремальный холод вызвал срабатывание пожарной сигнализации в диспетчерской вышке международного аэропорты, из-за чего днем 1 февраля были отменены все рейсы. Об этом сообщает New York Post.

Федеральное управление гражданской авиации США сначала сообщило о возможном пожаре и эвакуации вышки, однако позже уточнило, что причина тревоги — низкая температура. Ограничения были сняты около 16:15 по местному времени (00:15 мск).

По данным FlightAware, в аэропорту зафиксировали 213 задержек рейсов.

В тот же день во Флориде обновились температурные рекорды. В Орландо столбик термометра опустился до почти минус 4,5 градусов, ниже предыдущего минимума 1936 года. Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение об экстремальных холодах для округов восточно-центральной Флориды.

Как сообщает Associated Press , крайне холодные условия сохранятся до 2 февраля по всему Восточному побережью, от побережья Мексиканского залива до Новой Англии. Эта территория, отмечает агентство, восстанавливается после мощного циклона, обрушившегося на США. В результате непогоды погибли более 50 человек

По данным AP, температура начнет постепенно повышаться в течение 2 февраля.