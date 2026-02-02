 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В аэропорту Орландо из-за холода сработала пожарная тревога

В Орландо (штат Флорида) экстремальный холод вызвал срабатывание пожарной сигнализации в диспетчерской вышке международного аэропорты, из-за чего днем 1 февраля были отменены все рейсы. Об этом сообщает New York Post.

Федеральное управление гражданской авиации США сначала сообщило о возможном пожаре и эвакуации вышки, однако позже уточнило, что причина тревоги — низкая температура. Ограничения были сняты около 16:15 по местному времени (00:15 мск).

По данным FlightAware, в аэропорту зафиксировали 213 задержек рейсов.

В тот же день во Флориде обновились температурные рекорды. В Орландо столбик термометра опустился до почти минус 4,5 градусов, ниже предыдущего минимума 1936 года. Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение об экстремальных холодах для округов восточно-центральной Флориды.

Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма
Общество
Фото: Luke Sharrett / Getty Images

Как сообщает Associated Press, крайне холодные условия сохранятся до 2 февраля по всему Восточному побережью, от побережья Мексиканского залива до Новой Англии. Эта территория, отмечает агентство, восстанавливается после мощного циклона, обрушившегося на США. В результате непогоды погибли более 50 человек.

По данным AP, температура начнет постепенно повышаться в течение 2 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Орландо США непогода морозы
Материалы по теме
Количество жертв снежного шторма в США возросло до 51
Общество
Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма
Общество
Последствия шторма «Кристин» в Португалии. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Синоптик рассказал о самом морозном дне зимы в Москве Город, 07:49
Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Старый Оскол Политика, 07:41
Глава Минздрава пояснил, как и кому будет помогать ИИ при обследованиях Общество, 07:30
«Не удивлюсь оценке $2 трлн». Сделает ли SpaceX 2026-й годом IPOПодписка на РБК, 07:30
Синоптики предупредили об аномально-холодной погоде в Москве Общество, 07:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В аэропорту Орландо из-за холода сработала пожарная тревога Общество, 07:09
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Короли мира. Доходы CEO растут в 40 раз быстрее, чем у обычных работниковПодписка на РБК, 07:01
Мурашко рассказал о двух новых анализах для женщин по ОМС Общество, 07:01
Пять аэропортов России возобновили полеты после ограничений Политика, 06:33
Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге Политика, 06:19
В Думе предложили обязать взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников Общество, 06:05
При атаке БПЛА пострадали три многоквартирных дома в Старом Осколе Политика, 05:42
На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса Общество, 05:29