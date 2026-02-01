 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Жителей Московского региона предупредили о 26-градусном морозе ночью

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Московской области в ночь на 2 февраля температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов, также не исключен снегопад. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«На фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Москве могут показать грядущей ночью от минус 21 до минус 23 градусов, по области — до минус 26 градусов», — заявил собеседник агентства.

В первый рабочий день февраля сохранится облачная погода, возможен слабый снег. Днем температура в столице составит минус 14–16 градусов, по области — от минус 14 до минус 19. Ожидается западный ветер скоростью 5–10 м/с, на дорогах вероятна гололедица.

В Гидрометцентре также напомнили, что до 23:00 мск 3 февраля в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности. Он введен из-за аномально холодной погоды: среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7–12 градусов при норме минус 6–8 градусов.

Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Утром 1 февраля температура воздуха в Москве опустилась до минус 21 градуса, что стало самым низким показателем за всю текущую зиму и на 9 градусов ниже климатической нормы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, минимальное значение было зафиксировано на опорной метеостанции ВДНХ. Сопоставимые показатели отмечались и в других районах столицы: на Балчуге температура составила минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ — минус 21,2, в Тушино — минус 21,7.

В Московской области наиболее сильные морозы наблюдались в Волоколамске, где столбики термометров опустились до минус 24,3 градуса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва Московская область морозы прогноз погоды
Материалы по теме
В Москве зафиксировали сильнейшие морозы за зиму
Общество
В Москве повысили температуру в теплосетях из-за морозов
Общество
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
США дали понять Ирану, что готовы к встрече для обсуждения сделки Политика, 22:33
Кучерова признали лучшим игроком января в НХЛ Спорт, 22:30
Жителей Московского региона предупредили о 26-градусном морозе ночью Город, 22:13
Восстановившийся после травмы Сафонов снова попал в стартовый состав ПСЖ Спорт, 22:13
Лучший бомбардир России на ЧМ-2018 стал играть за клуб блогера в розыске Спорт, 22:08
Фигурист Михаил Коляда стал отцом Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп ответил на угрозу Хаменеи региональной войной в случае атаки США Политика, 21:40
Беспилотники повредили окна многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани Политика, 21:37
В Британии впервые опубликовали слова Джексона о дружбе с детьми Общество, 21:31
WSJ раскрыла детали подготовки США к конфликту с Ираном Политика, 21:13
В Израиле назвали возможные сроки атаки США на Иран Политика, 21:11
Умер один из пострадавших при атаке дрона в Белгородской области Политика, 21:08
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00