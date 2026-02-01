Жителей Московского региона предупредили о 26-градусном морозе ночью

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Московской области в ночь на 2 февраля температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов, также не исключен снегопад. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«На фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Москве могут показать грядущей ночью от минус 21 до минус 23 градусов, по области — до минус 26 градусов», — заявил собеседник агентства.

В первый рабочий день февраля сохранится облачная погода, возможен слабый снег. Днем температура в столице составит минус 14–16 градусов, по области — от минус 14 до минус 19. Ожидается западный ветер скоростью 5–10 м/с, на дорогах вероятна гололедица.

В Гидрометцентре также напомнили, что до 23:00 мск 3 февраля в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности. Он введен из-за аномально холодной погоды: среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7–12 градусов при норме минус 6–8 градусов.

Утром 1 февраля температура воздуха в Москве опустилась до минус 21 градуса, что стало самым низким показателем за всю текущую зиму и на 9 градусов ниже климатической нормы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, минимальное значение было зафиксировано на опорной метеостанции ВДНХ. Сопоставимые показатели отмечались и в других районах столицы: на Балчуге температура составила минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ — минус 21,2, в Тушино — минус 21,7.

В Московской области наиболее сильные морозы наблюдались в Волоколамске, где столбики термометров опустились до минус 24,3 градуса.