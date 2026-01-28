В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА
Мужчина пострадал в результате атаки украинских беспилотников в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар произошел в селе Погромец. FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю, в котором находился мужчина. Он получил множественные осколочные ранения плеча.
Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. «Необходимая медицинская помощь оказывается. Машина повреждена», — написал Гладков в телеграм-канале.
По данным губернатора региона, за сутки российские военные уничтожили 43 беспилотника над Белгородской областью. Дроны сбили подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан».
