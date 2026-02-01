Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области
При атаке беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Транспортное средство находилось на территории коммерческого объекта.
«Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости», — уточнил Гладков.
Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки, у другой пострадавшей предварительно диагностировали баротравму. Раненых транспортируют в медучреждения и оказывают необходимую помощь, добавил губернатор. Автомобиль уничтожен огнем.
В конце января дроны атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, в результате атаки погиб мужчина, он скончался на месте от полученных ранений. Автомобиль в результате удара получил повреждения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции