Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

При атаке беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Транспортное средство находилось на территории коммерческого объекта.

«Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости», — уточнил Гладков.

Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки, у другой пострадавшей предварительно диагностировали баротравму. Раненых транспортируют в медучреждения и оказывают необходимую помощь, добавил губернатор. Автомобиль уничтожен огнем.

В конце января дроны атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, в результате атаки погиб мужчина, он скончался на месте от полученных ранений. Автомобиль в результате удара получил повреждения.