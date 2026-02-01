 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

При атаке беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Транспортное средство находилось на территории коммерческого объекта.

«Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости», — уточнил Гладков.

Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки, у другой пострадавшей предварительно диагностировали баротравму. Раненых транспортируют в медучреждения и оказывают необходимую помощь, добавил губернатор. Автомобиль уничтожен огнем.

В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА
Политика
Фото:Дарья Широкова / РБК

В конце января дроны атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, в результате атаки погиб мужчина, он скончался на месте от полученных ранений. Автомобиль в результате удара получил повреждения.

Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков дроны мирные жители пострадавшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
