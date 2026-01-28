Мужчина погиб при атаке дронов на автомобиль в Белгородской области

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области при атаке беспилотников на автомобиль погиб мужчина, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.

Транспортное средство в результате удара получило повреждения.

Неделей ранее, 21 января, при атаке беспилотника на село Головчино Белгородской области погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков.

После удара дронов по коммерческому объекту Тайлоков выехал на место для оценки последствий и оказания помощи жителям. Когда мужчина находился рядом с объектом, произошла повторная атака, в результате которой он получил тяжелые ранения и скончался.