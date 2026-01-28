 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мужчина погиб при атаке дронов на автомобиль в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области при атаке беспилотников на автомобиль погиб мужчина, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.

Транспортное средство в результате удара получило повреждения.

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Политика

Неделей ранее, 21 января, при атаке беспилотника на село Головчино Белгородской области погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков.

После удара дронов по коммерческому объекту Тайлоков выехал на место для оценки последствий и оказания помощи жителям. Когда мужчина находился рядом с объектом, произошла повторная атака, в результате которой он получил тяжелые ранения и скончался.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники погибший
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода
Политика
Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области из-за атак
Политика
В Белгородской области из-за удара дроном по автомобилю пострадал мужчина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Reuters узнал о беседе США, Дании и Гренландии по безопасности в Арктике Политика, 00:51
В Москву на форум по безопасности пригласили более 150 стран Политика, 00:31
Насмешки США из-за медлительности ЕС побудили 6 стран блока объединиться Политика, 00:23
Эксперты назвали риски введения организованного набора мигрантов Политика, 00:06
Эксперты оценили шансы на слияние Whoosh и «Юрент» после решения ФАСПодписка на РБК, 00:00
Объем выдачи льготной ипотеки в России вырос на 3% в 2025 году Недвижимость, 00:00
Операция США в Венесуэле длилась менее 30 минут Политика, 28 янв, 23:57
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Мужчина погиб при атаке дронов на автомобиль в Белгородской области Политика, 28 янв, 23:53
Суд изъял имущество бывшего экс-главы Росавтодора Политика, 28 янв, 23:42
Reuters узнал о послаблениях в проекте ЕС по отказу от газа из России Политика, 28 янв, 23:24
Власти Франции арестовали танкер Grinch, шедший из России Политика, 28 янв, 23:08
Politico рассказало, как генсек НАТО лестью Трампу разозлил Европу Политика, 28 янв, 23:05
Рубио заявил, что Ленин не признал бы систему власти на Кубе Политика, 28 янв, 22:48
США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти» Политика, 28 янв, 22:48