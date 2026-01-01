 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: presidentti.fi)

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к согражданам заявил, что отношения с Россией «изменились навсегда» и пообещал сделать «всё возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Отношения с Россией изменились навсегда», — сказал он (цитата по Yle). В то же время он отметил, что сейчас происходят изменения и в отношениях с США, а также подчеркнул важность ЕС и НАТО для обороноспособности Финляндии.

Финский президент заявил, что работа по достижению мира должна продолжаться и призвал быть готовым к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости». «Однако мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил Стубб.

Говоря о внутренней ситуации в Финляндии, глава государства выразил обеспокоенность состоянием государственных финансов, заявил о необходимости больше инвестировать в исследования и образование и сфокусироваться на экспорте. Кроме того, по его словам, стране необходима трудовая миграция и нужно отнестись к вопросам об изменении климата серьезно.

Стубб также заявил, что Финляндия остается «одной из лучших стран в мире», а также выразил надежду, что государство покажет хорошие результаты в следующем году. «Вклад каждого финна имеет значение. ваш, мой, наш», — подчеркнул глава президент.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Финляндия Александр Стубб Военная операция на Украине
