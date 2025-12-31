Захарова назвала «глупостью года» заявление Стубба о победе над СССР

Александр Стубб (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Слова президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР в 1944 году стали главной «глупостью года», заявила представитель МИДа России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Радиоведущий спросил, что было самым удивительным в действиях западных политиков, и что стало «шоком года». Захарова ответила, что «они давно перестали удивлять».

«Бывает, глупость, конечно, поражает. Незнание фактуры, особенно когда они рассуждают на темы, которые касаются их собственных стран. По степени какой-то неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз, что ли, победили, или что они там сделали», — добавила она.

Захарова задалась вопросом: «Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем такой, знаете, не синхронный. Между силами добра и силами зла».

Заявление Стубб сделал в сентябре. Тогда он сказал, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, потому что смогла сохранить свою независимость.

Этот этап в финской истории называется «Продолжительная война», когда Финляндия выступила на стороне стран «оси» и их союзников с целью возвращения утраченных в ходе Зимней войны (1939—1940) территорий, а также захвата территории СССР до «границы трех перешейков».

После, в сентябре 1944 года, Финляндия приняла все условия, выдвинутые СССР. Она разорвала отношения с Германией, из-за чего между странами началась Лапландская война, а также потеряла часть своих территорий. Кроме того, Финляндия обязалась заплатить репарации на сумму $300 млн в течение 6 лет и предоставить СССР права транзита войск через страну.