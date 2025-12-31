 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Захарова назвала «глупостью года» заявление Стубба о победе над СССР

Захарова назвала «глупостью года» слова президента Финляндии о победе над СССР
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Слова президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР в 1944 году стали главной «глупостью года», заявила представитель МИДа России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Радиоведущий спросил, что было самым удивительным в действиях западных политиков, и что стало «шоком года». Захарова ответила, что «они давно перестали удивлять».

«Бывает, глупость, конечно, поражает. Незнание фактуры, особенно когда они рассуждают на темы, которые касаются их собственных стран. По степени какой-то неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз, что ли, победили, или что они там сделали», — добавила она.

Захарова задалась вопросом: «Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем такой, знаете, не синхронный. Между силами добра и силами зла».

Заявление Стубб сделал в сентябре. Тогда он сказал, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, потому что смогла сохранить свою независимость.

Президент Финляндии заявил о победе страны в войне с СССР
Политика
Александр Стубб

Этот этап в финской истории называется «Продолжительная война», когда Финляндия выступила на стороне стран «оси» и их союзников с целью возвращения утраченных в ходе Зимней войны (1939—1940) территорий, а также захвата территории СССР до «границы трех перешейков».

После, в сентябре 1944 года, Финляндия приняла все условия, выдвинутые СССР. Она разорвала отношения с Германией, из-за чего между странами началась Лапландская война, а также потеряла часть своих территорий. Кроме того, Финляндия обязалась заплатить репарации на сумму $300 млн в течение 6 лет и предоставить СССР права транзита войск через страну.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Мария Захарова Александр Стубб Финляндия СССР
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова осудила задержание россиянина в Латвии
Политика
Захарова похвалила финскую полицию в расследовании дела о влиянии России
Политика
Захарова допустила обсуждение формы договора о ненападении России на НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Брифинг Минобороны о попытке Украины атаковать резиденцию Путина. Видео Политика, 12:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Лукашенко раскрыл ответ Путина на идею удара по центрам принятия решений Политика, 12:15
Минобороны раскрыло маршрут дронов Украины, атаковавших резиденцию Путина Политика, 12:07
Автопилот и человеческий фактор: в чем ИИ еще долго будет проигрыватьПодписка на РБК, 12:00
Тренер назвал сроки возвращения Большунова к соревнованиям после болезни Спорт, 11:55
Захарова назвала «глупостью года» заявление Стубба о победе над СССР Политика, 11:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Президент Таджикистана осудил попытку атаковать резиденцию Путина Политика, 11:44
NYT рассказала, как Рубио процитировал Лаврову «Крестного отца» Политика, 11:32
Не начинайте «новую жизнь» после праздников. Вот как меняться постепенноПодписка на РБК, 11:31
Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом» Политика, 11:18
ЦСКА объявил о переходе 18-летнего нападающего Воронова из «Урала» Спорт, 11:15
Взрослые дети, здоровье и персональные составы: 3 главных тренда в FMCGПодписка на РБК, 11:07