Северное сияние в России и Европе после вспышки на Солнце. Фотогалерея

18 января на Солнце произошла первая в этом году вспышка максимального класса X. Она вызвала мощную магнитную бурю, которая обрушилась на Землю в ночь на 20 января, а также полярные сияния в нетипичных для такого явления регионах. Северное сияние в России и Европе — в фотогалерее РБК