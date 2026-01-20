Северное сияние в России и Европе после вспышки на Солнце. Фотогалерея
18 января на Солнце произошла первая в этом году вспышка максимального класса X. Она вызвала мощную магнитную бурю, которая обрушилась на Землю в ночь на 20 января, а также полярные сияния в нетипичных для такого явления регионах. Северное сияние в России и Европе — в фотогалерее РБК
На фото — Псковская область
Новый Уренгой
Полярное сияние увидели в том числе жители юга России — Ялты (на фото), Волгоградской области, Краснодарского края и Сочи.
Омская область
Псковская область
Псковская область
Красноярск
Берлин
Баден-Вюртемберг, Германия
Вельцхайм, Германия
Белоруссия
