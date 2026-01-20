 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Северное сияние в России и Европе после вспышки на Солнце. Фотогалерея

Появились фотографии северного сияния в России и Европе после вспышки на Солнце

18 января на Солнце произошла первая в этом году вспышка максимального класса X. Она вызвала мощную магнитную бурю, которая обрушилась на Землю в ночь на 20 января, а также полярные сияния в нетипичных для такого явления регионах. Северное сияние в России и Европе — в фотогалерее РБК
На фото — Псковская область
Фото: Петр Митрофанов

На фото — Псковская область

Новый Уренгой
Фото: Олеся Ячушко

Новый Уренгой

Полярное сияние увидели в том числе жители юга России — Ялты (на фото), Волгоградской области, Краснодарского края и Сочи.
Фото: Евгений Гречка

Полярное сияние увидели в том числе жители юга России — Ялты (на фото), Волгоградской области, Краснодарского края и Сочи.

Омская область
Фото: Мария Дурнова

Омская область

Псковская область
Фото: Дмитрий Онюшкин

Псковская область

Псковская область
Фото: Конкистадор

Псковская область

Красноярск
Фото: Наталья Димухаметова

Красноярск

Берлин
Фото: Florian Gaertner / Imago Images / Global Look Press

Берлин

Баден-Вюртемберг, Германия
Фото: Valentin Gensch / dpa / Global Look Press

Баден-Вюртемберг, Германия

Вельцхайм, Германия
Фото: Alexander Wolf / Imago Images / Global Look Press

Вельцхайм, Германия

Белоруссия
Фото: tima.explores / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Белоруссия

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
мультимедиа Северное сияние магнитная буря
Материалы по теме
Рекордный радиационный шторм вызвал сильную магнитную бурю. Инфографика
Общество
Астрономы сообщили, сколько будет продолжаться магнитная буря
Общество
На Земле началась магнитная буря на фоне рекордного радиационного шторма
Общество
