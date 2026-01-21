Трамп заявил, что Си Цзиньпин просил не называть COVID китайским вирусом

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил Трампа прекратить использовать термин «китайский вирус» для обозначения COVID-19. Об этом президент США заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с председателем Си Цзиньпином. <...> Они были очень серьезно прерваны из-за COVID», — отметил Трамп.

Он добавил, что раньше называл пандемию «китайским вирусом», но после просьбы решил использовать другое название.

«Почему у нас должны быть проблемы из-за этого?» — отметил президент США.

Трамп также заявил, что с президентом России Владимиром Путиным у него тоже хорошие отношения.

В январе 2020 года китайские власти передали ВОЗ информацию о вспышке вирусной пневмонии, первые случаи были выявлены в Ухане. К 9 января в Китае пришли к выводу, что болезнь вызывает новый коронавирус — впоследствии он получил название SARS-COV-2, а болезнь — COVID-19.

30 января ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. На следующий день о первых случаях заболевания сообщили власти России. Зарегистрированные данные показали, что за время пандемии умерли 6,9 млн человек, но ВОЗ считает, что число жертв может составлять 20 млн человек.

5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Пандемия продлилась три года один месяц 24 дня. Тем не менее в организации подчеркнули, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.