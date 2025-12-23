 Перейти к основному контенту
0

Роспотребнадзор не выявил новых «ужасающих» мутаций COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В России не наблюдается новых опасных мутаций коронавируса. Из пандемической болезни COVID-19 превратился в сезонную, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 24», передал Telegram «Вести».

«Отвечая на ваш вопрос по ковиду: никаких новых пугающих, ужасающих мутаций мы не наблюдаем, хотя мониторинг очень плотный», — сказала она.

Попова отметила, что есть группы людей, которые переносят коронавирус достаточно тяжело.

Роспотребнадзор оценил угрозу пандемии птичьего гриппа
Общество
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что 6% людей по всему миру, которые ранее перенесли ковид, до сих пор страдают от связанных с ним осложнений. Они варьируются от хронической усталости до потери обоняния и проблем с памятью. В организации отметили, что COVID-19 продолжает распространяться и эволюционировать.

В российском офисе ВОЗ в декабре сообщали, что гонконгский грипп (штамм гриппа А, Н3N2) стал доминирующим в России возбудителем этого заболевания. Наибольшую опасность он представляет для непривитых пожилых людей, детей, беременных, а также пациентов с хроническими заболеваниями.

