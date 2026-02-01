МВД России вновь объявило в розыск командующего ВМС Украины
МВД России повторно объявило в розыск командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Информация следует из картотеки ведомства.
«Переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. Ор (м) -245/2023 с мера пресечения подписка о невыезде», — говорится в карточке.
Впервые Неижпапа был объявлен Россией в розыск в апреле 2023 года на основании обвинений по ч. 3 ст. 33 Уголовного кодекса России (организатор преступления), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этой статье может грозить пожизненное лишение свободы.
В том же месяце Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал украинского военного.
Неижпапа занимает должность командующего Военно-морских сил Украины с 2020 года, до этого четыре года он был заместителем командующего.
