МВД России вновь объявило в розыск командующего ВМС Украины

МВД России повторно объявило в розыск командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Информация следует из картотеки ведомства.

«Переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. Ор (м) -245/2023 с мера пресечения подписка о невыезде», — говорится в карточке.

Впервые Неижпапа был объявлен Россией в розыск в апреле 2023 года на основании обвинений по ч. 3 ст. 33 Уголовного кодекса России (организатор преступления), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этой статье может грозить пожизненное лишение свободы.

В том же месяце Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал украинского военного.

Неижпапа занимает должность командующего Военно-морских сил Украины с 2020 года, до этого четыре года он был заместителем командующего.