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МВД объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины

МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу
Алексей Неижпапа
Алексей Неижпапа (Фото: wikimedia.org)

МВД России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, следует из базы данных ведомства.

В Хамовнический районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте командующего ВМС Украины по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), сообщил ТАСС. По этой статье может грозить пожизненное лишение свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хамовнического суда.

Неижпапа занимает должность командующего Военно-морских сил Украины с 2020 года, до этого четыре года он был заместителем командующего. Он родился в Севастополе, окончил Севастопольский военно-морской институт, а позднее Национальный университет обороны Украины. Неижпапа принимал участие в проводимой Киевом антитеррористической операции в Донбассе. В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание вице-адмирала.

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