МВД объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины
МВД России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, следует из базы данных ведомства.
В Хамовнический районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте командующего ВМС Украины по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), сообщил ТАСС. По этой статье может грозить пожизненное лишение свободы.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хамовнического суда.
Неижпапа занимает должность командующего Военно-морских сил Украины с 2020 года, до этого четыре года он был заместителем командующего. Он родился в Севастополе, окончил Севастопольский военно-морской институт, а позднее Национальный университет обороны Украины. Неижпапа принимал участие в проводимой Киевом антитеррористической операции в Донбассе. В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание вице-адмирала.