Политика⁠,
0

Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, у него запланирована встреча с главой МИД КНР, руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

«В ходе встречи с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК стороны обсудят изменившуюся ситуацию в сфере международной и региональной безопасности», — сообщили в Совбезе (цитата по ТАСС).

В последний раз Шойгу встречался с Ван И в начале декабря 2025 года в Москве, политики проводили российско-китайские консультации по стратегической безопасности. Глава китайского МИДа тогда приехал в Россию по приглашению своего будущего собеседника.

Global Times тогда отметил, что встреча стала 20-м раундом двусторонних консультаций по стратегической безопасности.

Шойгу начал в Москве консультации с главой МИД Китая
Политика
Сергей Шойгу и Ван И

Шойгу тогда сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничество России и Китая в сфере стратегической безопасности, а также взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб.

Он заявил, что координация Москвы и Пекина играет стабилизирующую роль в мире и способствует формированию многополярного миропорядка, что, по его словам, вызывает недовольство на Западе. Ван И подчеркнул, что Россия и Китай совместно реализуют договоренности на высшем уровне, укрепляют взаимное доверие и высоко ценят вклад российской стороны в сотрудничество по вопросам стратегической безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Сергей Шойгу Китай МИД Китая Ван И
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
