NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС

NASA подписало с компанией Axiom Space соглашение об отправке на Международную космическую станцию (МКС) пятой коммерческой миссии астронавтов. Полет состоится «не ранее января 2027 года», сообщает американское космическое агентство NASA.

Космический корабль намерены запустить с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Ведомство отметило, что конкретная дата запуска будет зависеть от числа космических аппаратов на орбите и других факторов.

В рамках пятой коммерческой миссии космонавты проведут на МКС две недели. Axiom Space должен представить NASA на рассмотрение четырех кандидатов в члены экипажа. После утверждения они пройдут специальную подготовку.

Четвертая коммерческая миссия Axiom-4 состоялась летом 2025 года. Она длилась 18 дней. Тогда был запущен космический корабль Crew Dragon. В состав экипажа вошли бывший астронавт NASA командир Пегги Уитсон, представитель Индии пилот корабля Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Польши и Венгрии Славош Узнански и Тибор Капу.

Изначально Crew Dragon должны были запустить еще 11 июня. Однако полет отменили из-за утечки топлива. Ее обнаружили в ракете-носителе Falcon 9 после статических испытаний. Космический корабль удалось запустить 25 июня.