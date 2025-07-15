 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» раскрыл секрет о переговорах с NASA по МКС

Дмитрий Баканов
Дмитрий Баканов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

«Роскосмос» и NASA в июне провели консультации по техническому состоянию международной космической станции для выполнения коммерческой миссии Axiom-4. Об этом рассказал гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Баканов в эфире «Первого канала».

«Не далее как месяц назад, открою небольшой секрет, у нас был контакт с руководством NASA», — отметил Баканов. По его словам, переговоры были необходимы для решения ряда технических вопросов, касающихся давления и температуры в модулях МКС.

В помощь космонавтам на МКС захотели отправить российскую нейросеть
Технологии и медиа
Международная&nbsp;космическая&nbsp;станция

С американской стороны присутствовали заместитель администратора по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс и на тот момент исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро.

«К нам коллеги из NASA обратились. С нашей стороны участвовали в этом обсуждении Сергей Крикалев, наш прославленный космонавт, который сейчас в «Роскосмосе» отвечает за пилотируемую космонавтику, Сергей Савельев, который отвечает за международную повестку», — рассказал гендиректор «Роскосмоса».

Все технические вопросы были сняты «буквально за два-три дня». Представители NASA были в Москве, «для того чтобы все это зафиксировать, и миссия Axiom успешно была реализована», — заверил гендиректор «Роскосмоса».

В рамках миссии Axiom-4 запускался космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем. В составе экипажа: бывший астронавт NASA командир Пегги Уитсон, представитель Индии пилот корабля Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Польши и Венгрии Славош Узнански и Тибор Капу.

Crew Dragon с миссией должны были запустить еще 11 июня. Однако полет пришлось отменить из-за утечки топлива. Ее обнаружили в ракете-носителе Falcon 9 после статических испытаний.

Запустить космический корабль удалось 25 июня. Уже на следующий день он состыковался с МКС. А 14 июля, после 18-дневной миссии, отстыковался от МКС для возвращения на Землю.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
Роскосмос NASA переговоры
Материалы по теме
Грузовой корабль «Прогресс МС-29» покинул МКС
Технологии и медиа
В помощь космонавтам на МКС захотели отправить российскую нейросеть
Технологии и медиа
США сократят полеты на МКС и урежут расходы на станцию
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
В Москве на БКЛ закрыли вестибюль станции «Рижская» Общество, 13:19
Штраф за несвоевременную сдачу НДФЛ — что надо знать физлицам и компаниям Инвестиции, 13:08
Песков словами «трудно сказать» оценил смену министра обороны в Киеве Политика, 13:06
Воронежская прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА Политика, 13:02
Песков связал с фейками сообщения о призыве Трампа «надавить на Москву» Политика, 13:02
Дамаск ввел войска в город Эс-Сувейд на фоне конфликта друзов с бедуинами Политика, 12:58
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Госдуме мощные ливни затопили курилку для сотрудников и журналистов Политика, 12:55
Умер осужденный по делу о сгоревшей «Зимней вишне» пожарный Общество, 12:54
Кремль отреагировал на санкционный ультиматум Трампа Политика, 12:50
Футболист ЦСКА рассказал, что новый тренер запретил игрокам есть мясо Спорт, 12:45
Хозяин нетронутых с 2011 года биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд Крипто, 12:43
Nvidia возобновит поставки в Китай чипов H20 для систем ИИ Политика, 12:41
Устроители Вильнюсского марафона допустили россиян без права на победу Спорт, 12:40