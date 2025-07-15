«Роскосмос» раскрыл секрет о переговорах с NASA по МКС

Дмитрий Баканов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

«Роскосмос» и NASA в июне провели консультации по техническому состоянию международной космической станции для выполнения коммерческой миссии Axiom-4. Об этом рассказал гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Баканов в эфире «Первого канала».

«Не далее как месяц назад, открою небольшой секрет, у нас был контакт с руководством NASA», — отметил Баканов. По его словам, переговоры были необходимы для решения ряда технических вопросов, касающихся давления и температуры в модулях МКС.

С американской стороны присутствовали заместитель администратора по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс и на тот момент исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро.

«К нам коллеги из NASA обратились. С нашей стороны участвовали в этом обсуждении Сергей Крикалев, наш прославленный космонавт, который сейчас в «Роскосмосе» отвечает за пилотируемую космонавтику, Сергей Савельев, который отвечает за международную повестку», — рассказал гендиректор «Роскосмоса».

Все технические вопросы были сняты «буквально за два-три дня». Представители NASA были в Москве, «для того чтобы все это зафиксировать, и миссия Axiom успешно была реализована», — заверил гендиректор «Роскосмоса».

В рамках миссии Axiom-4 запускался космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем. В составе экипажа: бывший астронавт NASA командир Пегги Уитсон, представитель Индии пилот корабля Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Польши и Венгрии Славош Узнански и Тибор Капу.

Crew Dragon с миссией должны были запустить еще 11 июня. Однако полет пришлось отменить из-за утечки топлива. Ее обнаружили в ракете-носителе Falcon 9 после статических испытаний.

Запустить космический корабль удалось 25 июня. Уже на следующий день он состыковался с МКС. А 14 июля, после 18-дневной миссии, отстыковался от МКС для возвращения на Землю.