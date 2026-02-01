 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признался, что у него есть игрушка Лабубу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ITV во время четырехдневного визита в Китай.

Политик отметил, что знаком с Лабубу и у него есть такая игрушка. «Я не думаю, что она долго продержится с моими детьми», — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай
Политика
Кир Стармер

Лабубу (Labubu) — плюшевая игрушка-монстрик с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. В 2019 году китайская компания Pop Mart начала выпускать игрушки-брелоки Labubu разных цветов. Брелоки продаются в сюрприз-боксах. В 2025 году Лабубу стали популярны в интернете благодаря блогерам и знаменитостям. Цены на оригинальные игрушки от Pop Mart в официальном магазине начинаются от £17 ($22, или около 1,8 тыс. руб.).

В мае 2025 года британский магазин Pop Mart временно приостановливал продажу Лабубу из-за хаоса в связи с чрезмерным спросом на игрушки. У компании возникли проблемы с обеспечением безопасности из-за длинных очередей. При этом онлайн-продажи ограничения не затронули.

Анастасия Карева
Лабубу Кир Стармер Великобритания официальный визит
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Политика
