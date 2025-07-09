Производитель Labubu подал заявку на регистрацию бренда в России

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Китайская компания Pop Mart, производитель игрушек Labubu, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию соответствующего товарного знака, пишет ТАСС со ссылкой на данные службы.

Заявка от компании поступила в Роспатент 4 июля 2025 года. Товарный знак регистрируется по 14 классам, среди которых, в частности, игрушки, бытовая химия, декоративная косметика, изделия из кожи, а также предметы одежды для людей и реклама.

Как пишет ТАСС, ранее заявку на регистрацию торгового знака Labubu также подали российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica. Заявка «Глобал трейд» поступила в Роспатент 2 июня, компания хотела зарегистрировать товарный знак по двум категориям, среди которых ткани и тканевые покрывала для бытового использования, а также предметы одежды для людей.

Заявка Natura Siberica поступила 6 июня, знак регистрируется для производства и продажи декоративной косметики, парфюмерии, зубных паст и шампуней.

Компания Pop Mart начала выпускать игрушки Labubu в 2019 году. В 2025 году они стали популярными в интернете благодаря блогерам и знаменитостям. Цены на оригинальные Labubu от Pop Mart в официальном магазине начинаются от £17 ($22, или около 1,8 тыс. руб.).